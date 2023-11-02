Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi
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Diyarbakır'da polis ekiplerinin ekim ayında yaptığı çalışmalar sonucunda 213 şüpheli gözaltına alındı ve 132'si tutuklandı. Operasyonlarda 2 AK-47 tüfek, 231 ruhsatsız tabanca, 27 av tüfeği, 26 kuru sıkı ve 2 bin 531 fişek ele geçirildi.
Diyarbakır'da ekim ayında polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar çerçevesinde çok sayıda silah ele geçirildi, gözaltına alınan 213 şüpheliden 132'si tutuklandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe emniyet birimlerince ekim ayında düzenlenen operasyonlarda 213 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 2 uzun namlulu AK-47 tüfek, 231 ruhsatsız tabanca, 27 av tüfeği, 26 kuru sıkı ve 2 bin 531 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 132'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR