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Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi

Diyarbakır'da polis ekiplerinin ekim ayında yaptığı çalışmalar sonucunda 213 şüpheli gözaltına alındı ve 132'si tutuklandı. Operasyonlarda 2 AK-47 tüfek, 231 ruhsatsız tabanca, 27 av tüfeği, 26 kuru sıkı ve 2 bin 531 fişek ele geçirildi.