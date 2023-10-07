Diyarbakır'da yapılan operasyonda uzun namlulu silahlar ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda iki farklı adreste yapılan aramalarda uzun namlulu silahlar ele geçirildi. Operasyonda şüpheli bir kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından iki farklı adreste yapılan aramalarda uzun namlulu silahlar ele geçirildi, şüpheli şahıs tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığınca iki farklı adreste yapılana aramalarda 2 adet kalaşnikof, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, kalaşnikofa ait 4 adet şarjör, 1 adet tabanca şarjörü, 189 adet kalaşnikof fişeği ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda, ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konuldu. şüpheli İ.G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR