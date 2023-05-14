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Diyarbakır'da vatandaşlar oy kullanmaya başladı

Politika Haberleri

Diyarbakır'da vatandaşlar oy kullanmaya başladı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da saat 08.00 itibarıyla başladı.

Diyarbakır'da vatandaşlar oy kullanmaya başladı

DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da saat 08.00 itibarıyla başladı.

5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu.

Diyarbakır'da da 1 milyon 143 bin 887 seçmen için 17 ilçede 3 bin 675 sandık kuruldu. Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Akşemsettin Ortaokulluna gelen vatandaşlar, saat 08.00'i gösterdiği gibi içeri girerek oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Politika

Milletvekili Diyarbakır Türkiye Politika Haberler

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