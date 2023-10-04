Diyarbakır'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler, silahlar ve mermiler ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 farklı adrese yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler, silahlar ve mermiler ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütüne yönelik Lice ilçesi Damar, Ortaç ve Seren mahallelerinde 3 farklı adrese icra edilen operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.
Operasyonda, 72 kilogram esrar maddesi, 52 kök skunk bitkisi, 2 adet hassas terazi, 1 adet hücum yeleği, 1 adet kalaşnikof, 1 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kalaşnikof şarjörü, 86 adet kalaşnikof fişeği ve 16 adet tabanca fişeği ele geçirildiği bildirildi.
4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı, ele geçirilen suç eşyalarının muhafaza altına alındığı ve uyuşturucu maddelerin imha edildiği belirtildi. - DİYARBAKIR