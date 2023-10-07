Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 46 tutuklama

DİYARBAKIR merkezli 3 ilde, ' Diyarbakır'ın Huzuru Bizim Gururumuzdur' sloganıyla, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyonda gözaltına alınan 59 şüpheliden 46'sı tutuklandı. 5 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası, 8 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim'de Diyarbakır genelinde uyuşturucu ticareti yapan 'torbacı' diye tabir edilen 56 sokak satıcısına ve uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 43 şüpheliye yönelik, 7 ay süren çalışmaların ardından, 'Diyarbakır'ın Huzuru Bizim Gururumuzdur' sloganı ile operasyon düzenledi.Diyarbakır, Hakkari ve İstanbul'da 84 adreste, 168 ekip, 15 özel harekat polisi, 6 çevik kuvvet timi, 2 dron, 1 helikopter, 3 narkotik dedektör köpeği ve 1225 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 53 kilo 101 gram esrar ve türevleri, 1 kilo 989 gram eroin, 87 gram metamfetamin, 9 sentetik hap, 2 tabanca, 80 fişek, uyuşturucu içiminde kullanılan payp, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 81 bin 20 TL, 40 euro ve 20 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gözaltına alınan 59 şüpheliden 46'sı 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinde 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.