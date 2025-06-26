Diyarbakır'da Trafik Sorunları ve Ekonomik Kriz

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CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'daki trafik sıkışıklığı ve ekonomik sorunlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Raylı sistemler önerisinde bulundu ve çiftçilerin mağduriyetine dikkat çekti.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da nüfus yoğunluğu nedeniyle trafik sıkışıklığının meydana geldiğini belirterek, kent içi ulaşımda raylı sistemlere geçilmesi gerektiğini söyledi.

Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'ın sorunlarını anlattı.

Bölgede enerjiden kaynaklanan sorunlar olduğunu, bunun da çiftçileri, sanayicileri ve vatandaşları olumsuz etkilediğini dile getiren Tanrıkulu, yetkililerden bu konuda gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

Diyarbakır karpuzunun kilosunun çiftçiden 4 liraya alındığını ancak market ve pazarlarda 30 liraya satıldığını vurgulayan Tanrıkulu, belediyeler başta olmak üzere ilgili birimlerin denetimler konusunda daha dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Bölgedeki maden yatırımlarına işaret eden Tanrıkulu, bu konudaki çalışmaların doğayı tahrip etmeden yapılmasını gerektiğini belirtti.

Diyarbakır'da nüfus yoğunluğunun sürekli arttığına dikkati çeken Tanrıkulu, "Nüfus yoğunluğundan dolayı çok önemli sorunlar var. Trafikten kaynaklı sorunlar var. Birçok kez dikkat çekmeye çalıştım. Kara yollarında, özellikle Elazığ yolu üzerinde çalışma yapılması lazım ve trafiğin akışını iyi sağlayacak alt geçitlerin hızla yapılması ve programa alınması lazım. Kent içi ulaşımın raylı sisteme dönüşmesi gerekir." diye konuştu.

CHP'li Tanrıkulu, Diyarbakır'da faaliyet yürüten birçok firmanın, yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan ettiğini, bunun il ekonomisini olumsuz etkilediğini aktardı.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
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