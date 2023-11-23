Diyarbakır'da tıp öğrencilerinden kefenli protesto

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları İsrail'in Filistin'deki hastaneleri hedef almasına yönelik kefenli protesto gerçekleştirdi.

7 Ekim'de İsrail-Filistin arasında başlayan savaş 47'nci gününde devam ederken, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları Gazze'de hastanelerin hedef alınmasını ellerindeki kefen ve giydikleri kanlı önlük ile protesto etti.

Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde toplanan öğrenci ve sağlıkçılar adına konuşma yapan 5. sınıf öğrencisi Murat Önen, İsrailli yöneticilerin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini belirterek çağrıda bulundu.

İsrail'in dünyada eşi ve benzeri olmayan bir suçla Gazze'de soykırım yaptığını söyleyen Önen, "Siyonist Rejim, İsrailli çocukların kafalarının kesildiği iddialarını öne sürerek katliamlarına kılıf bulmaya çalışıp, yalanlar söyledi ve bugün sizlere Dünya'da eşi benzeri olmayan bir suçla, kafaları parçalanmış vücutlarından ayrılmış, iç organları dışarı çıkmış, aileleri tarafından tanınamayacak hale getirilmiş bu çocukları gösteriyorum" dedi.

" İsrail, dünyanın hastaneleri bombalamasına ve bombalama tehditlerine karşın vereceği tepkisini izliyor ve bu nedenle özgür dünyaya bu işgalciyi durdurması ve hastaneleri bombalamakla övünen liderlerini uluslararası mahkemelerde yargılanması için dizginlemesi çağrısında bulunuyoruz" diye konuşan Önen, "Görmüş olduğunuz şu kareyi hayallerinizde bile tasavvur etmeniz mümkün değildir. Gazze dışında dünyanın hiçbir yerinde bu kareyi bulamazsınız. Bu bir film sahnesi değil maalesef benzersiz ve tarif edilemez bir vahşetin tezahürüdür. İşgalci İsrail ile ilişkilerini normalleştiren, barış çağrısı yapan herkesin yüzüne bu fotoğrafı vurmak gerekir" ifadelerine yer verdi.

Gazze'de tedavi imkanlarının fiilen tükendiğini ilan etmeye sadece birkaç saat kalındığını dile getiren Önen, şunları kaydetti:

"Hastanelerin bombalamalar sonucu işlevsiz kaldığı şu günlerde Doktorlarımız yerlerde ve koridorlarda anestezi olmaksızın ameliyatlar yapıyorlar. Ameliyatlar sırasında bombalamalarda tavanlar çöküyor bu bir katliamdır. Kurbanların ve yaralıların sayısı sağlık ekiplerimizin kapasitesinin çok üstündedir. Gazze'de tedavi imkanlarının fiilen tükendiğini ilan etmeye sadece birkaç saat kaldı. Sağlık kurumlarının, okulların, ibadethanelerin bombalandığı Gazze'de güvenli hiçbir yer kalmadı. Vicdan sahibi uluslararası toplumu İsrail işgalini ve Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamları durdurmaya çağırıyoruz."

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Eşref Araç, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada yaşanan hiçbir savaşta hastanelerin hedef alınmaması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır'daki sağlık emekçileri olarak Gazze'deki sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirten Araç, "Tüm dünyada olduğu gibi biz de sağlık çalışanları ve tıp öğrencilerimizle birlikte Filistin'de hastanelerde, bombalanmak zorunda kalınan yerlerde dahi sıkıntılı bir şekilde çalışan hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Öğrenci arkadaşlarımızla, hekimlerimizle ve tüm sağlık çalışanlarımızla İsrail'in bu vahşetini telin ediyoruz. Bu insan haklarına aykırı bir durumdur. Dünyadaki hiçbir savaşta hastaneler hedef alınamaz. Dünyanın gözü önünde Siyonizm'in böyle bir vahşeti yapmış olması maalesef bizi üzmektedir" diye konuştu.