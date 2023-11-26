Diyarbakır'da Terör Saldırısı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 16 Aralık 2022'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Kasım'da düzenlenen operasyonda, şüpheliler N.D, M.D, F.D, U.A, Z.A. ve Ö.A, yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D, U.A, ve Ö.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden D.S. de gözaltına alındığı İstanbul'da ifadesinin ardından salıverildi.

Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde 16 Aralık 2022'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmış, saldırıda 8'i polis memuru 9 kişi yaralanmıştı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde terör saldırısına ilişkin 6'sı tutuklu, 8 sanığın yargılanmasına 13 Temmuz'da başlanmıştı.