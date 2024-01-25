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Diyarbakır'da Tarihi Köprü Onarılmayı Bekliyor

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DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Diyarbakır'da zarar gören tarihi köprünün hala onarılmadığını belirtti. Kaya ayrıca, iktidarın kayyum atadığı belediyelerin yaşamın her alanında tahribatlara yol açtığını savundu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, "Diyarbakır'da zarar gören tarihi köprünün onarılacağı açıklandı, ancak henüz hiçbir çalışma yok." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'da, kent için büyük önem arz eden tramvay hattı projesinin yapılacağının 2016 yılında duyurulduğunu, ancak projenin hayata geçirilmediğini söyledi.

Kentte bir proje kapsamında inşa edilen viyadük için kullanılan dinamitlerin, tarihi köprüye zarar verdiğini de anlatan Kaya, "Halkın kullandığı tarihi köprü zarar gördü, bir bölümünde çökme meydana geldi. Diyarbakır'da zarar gören tarihi köprünün onarılacağı açıklandı, ancak henüz hiçbir çalışma yok." ifadesini kullandı.

DEM Parti'li Kaya, "iktidarın, kayyum atadığı belediyelerle yaşamın her alanında ağır tahribatlar yarattığını" da savunarak, "Kürtçe tabelalar kaldırıldı, kadınların tüm kazanımları ellerinden alınmak istendi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

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