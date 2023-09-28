Diyarbakır'da silahlı saldırıya ilişkin şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişiyle ilgili soruşturma devam ederken, şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 yıl önce bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçenin Fırat Mahallesi'nde 6 Eylül 2021'de Ziya Camcı'nın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda S.I. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Silahlı saldırıda öldürülen Camcı'nın dönemin Osmanlı Partisi Van İl Başkanı olduğu belirtildi.