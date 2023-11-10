Diyarbakır'da Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıl içinde yaptığı çalışmalarda internet ve sosyal medya ortamında suç içerikli paylaşım yapan 76 şüpheli hakkında işlem başlattı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2022-2023 yıllarında internet ve sosyal medya ortamında suç içerikli paylaşım yapan şahıslar hakkında sanal devriye faaliyetleri icra etti. Belirtilen dönem içeresinde, 50 bin 582 sosyal medya hesabı üzerinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde "terör örgütü propagandası içerikli 783 web sitesi", "yasa dışı bahis ve müstehcenlik içerikli yayın yapan bin 205 web sitesi", "oltalama (phishing) yöntemi ile dolandırıcılık amacıyla hazırlanmış 246 web sitesi" tespit edilerek dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi ve suç içerikli yayınların erişim engellenmesi sağlanması amacıyla BTK'ye bildirildi. Sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yapan 76 şahıs hakkında ise gerekli yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılması" konulu protokol çerçevesinde Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise derecesindeki toplam 32 okulda 3 bin 233 öğrenci ve 126 öğretmene "güvenli internet kullanımı", "dijital bağımlılık ve siber zorbalık" konularında farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verdi. - DİYARBAKIR