Diyarbakır'da PKK kuryeleri tutuklandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK adına kuryelik yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

İKİSİ TUTUKLANDI

Diyarbakır'da terör örgütü PKK adına kuryelik yaptıkları belirlenerek, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.