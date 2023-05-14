Diyarbakır'da oy torbaları kuyruğu oluştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla birlikte sayımı tamamlanan oylar torbalara konulup il seçim kuruluna götürüldü. Görevliler, ellerinde oy torbalarıyla metrelerce kuyruk oluşturdu.

Türkiye, sabah saat 08.00'de demokrasinin yolu olan seçim için sandık başına gitti. Seçmenler, ülkeyi 5 yıl yönetecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için tercihte bulundu

Saat 17.00'de oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra görevlilerin nezaretinde oylar sayılmaya başlandı. Sayımı tamamlanan yerlerden oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna götürüldü.

Görevliler polis kontrolünden geçtikten sonra seçim kuruluna girmek üzere bekledi. Bununla birlikte ellerinde oy torbaları olan görevlilerden metrelerce kuyruk oluştu.