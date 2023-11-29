Diyarbakır'da Ortaokul Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Şarkı Söyledi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ortaokul öğrencileri Filistin'e destek için "Aksa Çocuk Marşı"nı ve "Kardan Aydınlık" ezgisini seslendirdi.

İsrail'in günlerdir Filistin'e yönelik katliamları devam ediyor. Katliamlara dünyanın birçok yerinden tepkiler gösterildi.

Silvan ilçesi Kara Musa Ortaokulu öğrencileri de Filistin'e destek için hep bir ağızdan için "Aksa Çocuk Marşı"nı ve "Kardan Aydınlık" ezgisini seslendirdi. - DİYARBAKIR