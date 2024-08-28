Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin için psikososyal destek çalışmaları sürüyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarının yürütüldüğü mahalledeki çocuklar ve aileler için psikososyal destek ekipleri çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki evladımız Narin'in ailesine kavuşması en büyük temennimiz. Bakanlık olarak ilk günden beri ailemizin yanındayız. Olaydan etkilenen mahalle sakini yavrularımız ve aileleri için Psikososyal Destek Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.