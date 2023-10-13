Diyarbakır'da İzinsiz Basın Açıklaması Yapmak İsteyen Gruba Polis Müdahalesi

Diyarbakır'da valiliğin izinsiz etkinliklere yasak getirmesine rağmen basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Grup, polis tarafından çevresi sarılarak dağıtıldı.

DİYARBAKIR'da valiliğin kent genelinde 1 gün süreyle izinsiz etkinliklere yasak getirmesine rağmen basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Polis tarafından çevresi sarılan grup, ikinci ikazın ardından dağıldı.

Kayapınar ilçesindeki Rojava Parkı'nda Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve yeni ismi Demokratik Halklar Partisi (DHP) olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi üyelerinin de olduğu grup, basın açıklaması yapmak için toplandı. Polisin, valiliğin yasak kararını açıklamasına rağmen grup, oturma eylemi başlattı. Polis ekipleri tarafından çevresi sarılan gruba, emniyet amiri 3 kez ikaz yapılacağını söyledi. Bunun üzerine grup oturmayı sürdürmeye devam etti. İkinci ikazın ardından grup, dağılarak alandan ayrıldı. (DHA)