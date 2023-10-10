Diyarbakır'da izinsiz basın açıklaması yapan DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis ekiplerince gözaltına alınan 105 şüpheliden Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Zekiye İlbasan tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis ekiplerince gözaltına alınan 105 şüpheliden Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Zekiye İlbasan tutuklandı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den sınır dışı edilmesini bahane ederek Koşuyolu Parkı'nda dün izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen ve uyarılara rağmen dağılmadıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 105 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 104'ü işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Zekiye İlbasan sulh ceza hakimliğince "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı.