Diyarbakır'da İsrail Protestosu: Filistin'e Destek Çağrısı

DİYARBAKIR'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, aralarında sivil toplum kuruluşlarının da olduğu grup, cuma namazı çıkışı İsrail'i protesto ederek, Filistin'e destek çağrısında bulundu.

Sur ilçesinde, aralarında sivil toplum kuruluşlarının da olduğu grup, Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Ulu Cami önünde toplandı. Cuma namazının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden grup, Filistin bayrakları açıp, 'Filistin'e selam, direnişe devam' sloganları attı. Saldırılarda hayatını kaybedenler için dua eden grup, Filistin'e destek çağrısı yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan Memur-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, her 10 dakikada bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, "Gazze'de Siyonist vahşet 35 gündür devam ediyor. Siyonistler 'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 4 bin 324'ü çocuk, 10 bin 569 Filistinli katledildi. Soykırım suçu işleyen Siyonistler, yapmış olduğu saldırılarda hiçbir kural, kaide ve ölçü tanımamaktadır. Terör şebekesinin Gazze'ye yapmış olduğu hava saldırılarında, kadın, çocuk, yaşlı ve bebekler katledilmektedir. Filistin'de her 10 dakikada bir, bir çocuk hayatını kaybetmektedir. Gazze, açık hava hapishanesinden adeta çocuk mezarlığına dönüştürülmüş durumdadır. Hayatta kalan çocuklar ise ailelerini, evlerini, yakınlarını kaybederek her türlü zulmü görmektedirler. Gazze'ye atılan bombaların şiddeti ve tahribatı Hiroşima'ya atılan atom bombasının şiddet ve tahribatının iki katına ulaşmıştır. Her geçen gün Siyonist vahşet kat be kat artarak, camiler, okullar, yerleşim yerleri bombalanmaktadır. Gazze'nin yarısı yıkık ve virane hale getirilmiştir. Filistin'de Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da Müslümanların inancı ve kutsalları Siyonist işgalcilerin postallarıyla çiğnenmektedir" dedi.