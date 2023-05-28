Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da İl Seçim Kurulu Önünde Metrelerce Kuyruk Oluştu

Politika Haberleri

Diyarbakır'da sandıkların açılmasıyla sayılan oylar, İl Seçim Kuruluna getirildi. Kurul önünde metrelerce kuyruk oluştu. Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte sandık görevlileri torbalarla uzun kuyruk oluşturdu.

Diyarbakır'da İl Seçim Kurulu önünde metrelerce kuyruk oluştu

Sandık görevlileri torbalarla uzun kuyruk oluşturdu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sandıkların açılmasıyla sayılan oylar, İl Seçim Kuruluna getirildi. Kurul önünde metrelerce kuyruk oluştu.

14 Mayıs'ta Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitmişti. 28. Dönem Milletvekilliği için oy kullanma işlemi tamamlanırken, YSK kararıyla Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu bugün yapıldı. Diyarbakır'da saat 08.00'de başlayan seçim, 17.00'de sona erdi. 1 milyon 144 bin 533 seçmen, ikametgahının bulunduğu okullara giderek vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirdi. 17 ilçede 3 bin 673 sandık açılarak oy sayımına başlandı.

Kentte sandıkların açılmasıyla sırtlanan çuvallar İl Seçim Kurulu'na teslim edildi. Kurul önünde oluşan uzun kuyruk ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Hüseyin İçli - Politika

Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title