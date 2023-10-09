Diyarbakır'da gözaltı sayısı 104'e çıktı

GÖZALTI SAYISI 104'E ÇIKTI

Diyarbakır'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkarılmasının yıl dönümünde aralarında yeni ismi Demokratik Halklar Partisi (DHP) olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekillerinin de olduğu grubun izinsiz yürüyüşünde gözaltına alınanların sayısı 104'e yükseldi. Şüpheliler sağlık raporunun ardından ifade işlemleri için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

DİYARBAKIR,