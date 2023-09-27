Diyarbakır'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan 6 Şüpheli Tutuklandı
Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Operasyonlar sonucunda yakalanan 6 zanlı adli mercilere sevk edildi ve göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.
Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışmaları sürüyor.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.