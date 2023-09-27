Haberler

Diyarbakır'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan 6 Şüpheli Tutuklandı

Politika Haberleri

Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Operasyonlar sonucunda yakalanan 6 zanlı adli mercilere sevk edildi ve göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Politika

Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Göçmen Suç Operasyon 3. Sayfa Politika Haberler

title