Diyarbakır'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan 6 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Operasyonlar sonucunda yakalanan 6 zanlı adli mercilere sevk edildi ve göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.