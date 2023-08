Diyarbakır'da Galeria Sitesi soruşturması tamamlandı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde Diyarbakır'da 1 bloku yıkılan 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi ile ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 4'ü tutuklu, 7 sanık hakkında, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş, 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, depremlerin ilkinde yıkıldı, 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Diğer 3 blok da kontrollü olarak yıkıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit, inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir ile alt katta işletmeleri bulunan ve kolon kestikleri iddia edilen B.Y., E.T., M.T., M.A.K.Ö., N.Y., R.Ş. ve S.Ö tutuklandı. M.E., H.M.Y. ve İ.H.Y. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Avukatlarının, tahliyelerine ilişkin Nöbetçi 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne talepte bulunduğu, alt katta işletmeleri olan ve kolon kestikleri iddia edilen B.Y., E.T., M.T., M.A.K.Ö., N.Y., R.Ş. ve S.Ö., tutuklulukta geçirilen süre ve delillerin toplanmış olması nedeniyle tahliye edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı.

'FENNİ MESUL VE MÜTEAHHİTLER SORUMLU'

Tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit, inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir ile haklarında yakalama kararı bulunan M.E., H.M.Y. ve İ.H.Y. hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamedeki bilirkişi raporunda, "Binanın yapı ruhsatlarının gerekli ekleri olan mimari, statik betonarme ve tesisat projeleri tam olmadan düzenlenmiş olması, temel üstü vizesi alınmadığı halde inşaata devam edilmesi, binada yapılan mühürleme sonrası resmi izin olmadan inşaata devam edilmesi, ruhsat eki projelere uygun olarak yapılmaması, mevcut beton ve donatı özelliklerinin 1995 tarihli ek onaylı statik betonarme projede öngörülen beton sağlamamasından fenni mesulün ve müteahhitlerinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Şüphelilerin binaların yıkılmasına neden olan imalat hatalarından sorumlu oldukları, yıkılan binanın proje, yapım ve iş bitim aşamasında üzerlerine düşen görev ve yükümlülükleri yerine getirmedikleri, mesleki bilgi, birikim ve tecrübe dikkate alındığında öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket ettiklerinin tespit edildiği belirtilerek, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Bilirkişi raporuyla kusurlarının olmadığı tespit edilen diğer şüpheliler hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.