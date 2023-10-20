Diyarbakır'da Filistinlilere Destek Yürüyüşü

Diyarbakır'da cuma namazı sonrası Filistinliler'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınamak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla Diyarbakır Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından yürüyüş gerçekleştirildi. Yenişehir ilçesindeki Selahaddin-i Eyyubi Camii'nde cuma namazı sonrasında başlayan yürüyüş, Dağkapı Meydanı'nda son buldu.

Dağkapı Meydanı'nda bir araya gelen STK temsilcileri, partililer ve vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail", sloganları attı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Filistin'de hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazıyla devam etti.

Program'da konuşma yapan Vakıf Sözcüsü Menaf Adıyaman, Filistin halkının yalnız olmadığını ve yalnız kalmayacaklarını belirtti.

Dünyanın İsrail zulmünü sadece izlemiş olduğunu ve bir kısmının da kınamaktan öteye geçemediğini ifade eden Adıyaman, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve onu çevreleyen Kudüs, katil ve Siyonistler tarafından işgal edilmiş durumdadır. Barbarlıkta sınır tanımayan bu güruh, katliamlarını her geçen gün artırmakta; mazlum Filistin halkını, kadın-çocuk; yaşlı-genç demeden bombardımana tabi tutmaktadır. Son günlerde bu katliamlarına bir yenisini ekleyerek El Ehli Baptist Hastanesini hedef almış ve yüzlerce çocuk, yaşlı, kadın ve hastayı vahşice katletmiştir. Bütün dünyanın gözleri önünde, savaşın haysiyetini yok sayarak kendi alçaklıklarını ortaya koymuştur. Tarihte benzerine az rastlanır bu vahşeti, bütün dünya sadece izlemiş ve bir kısmı kınamaktan öteye geçemeyen açıklamalarla yetinmiş. Bu durum karşısında elbette mazlum Filistin halkı ve Aksa'nın muhafızları sahipsiz ve yalnız değildir, kalmayacaktır" dedi.

İnsan hakları savunucularının İsrail'in yaptığı katliam karşısında başını kuma gömdüğünü dile getiren Adıyaman, "Gazze'de yıkım, ölüm, vahşet, katliam var. Gazze'nin üstüne bombalar yağıyor. Gazze'de elektrik yok, su yok, yiyecek yok, yaşama hakkı yok. Gazze'de sadece vahşi bir soykırım var. Masum çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, ihtiyarlar ölüyor ve bunların toplamı olan siviller ölüyor. Hastanelerde yer yok, yoğun bakımlar işlevsiz, jenaretörlerin yakıtı bitti. Bugün Gazze'de insanlık tarihinde görülmemiş bir vahşet yaşanmaktadır. Emperyalist güçlerin desteğini arkasına alan Siyonist işgal rejimi, bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım uyguluyor. Ama İslam alemi sessiz, dünya sessiz, sözde insan hakları savunucuları başını kuma gömmüş durumdadır" ifadelerinde bulundu.

Bugün herkesin ve her kesimin, ellerindeki imkanları ile mücadele alanları oluşturması gerektiğine inanıyoruz" diye sözlerine devam eden Adıyaman, şunları kaydetti:

"Hangi coğrafyada olursa olsun; Kudüs'e, Gazze'ye mesafe hangi uzaklıkta olursa olsun, tüm Müslüman halkları; büyük bir çaba, cehd ve cihad ile Siyonizm barbarlığına karşı direnişe; imkan oluşturmaya ve gerçek anlamda harekete geçmeye davet ediyoruz. Yaşam hakkının ve hayat şartlarının bitme noktasına geldiği Gazze'ye insani yardım göndermeye; Aksa işgal altından azad olana dek alanlarda bulunmaya davet ediyoruz."

Öte yandan Çermik ve Kulp ilçelerinde de cuma namazı sonrası bir araya gelen STK temsilcileri ve vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" sloganlarıyla Filistin halkına sahip çıkacaklarını ve işgale karşı direnişlerini desteklediklerini açıkladı. - DİYARBAKIR