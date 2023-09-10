Diyarbakır'da eğlence mekanlarına operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, farklı asayiş suçlarına karışan şüphelilerin sıklıkla gittikleri eğlence mekanlarına yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, ruhsatsız tabancalar, fişekler ve kaçak içki ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da polisin eğlence mekanlarına düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, farklı asayiş suçlarına karışan şüphelilerin sıklıkla gittikleri eğlence mekanlarına yönelik operasyon düzenlendi. 4 farklı adreste yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 49 değişik çap ve özelliklerde fişek, 66 şişe kaçak içki ve 5 litre kaçak alkol ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri devam ediyor. (DHA)