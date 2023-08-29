Diyarbakır'da Dron Destekli Trafik Denetiminde 10 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan 10 sürücüye cezai işlem uygulandı. 2 saat içerisinde 10 sürücüye toplamda 19 bin lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı İHA pilotları tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu çerçevede Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda trafik polisi ekipleri dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetim esnasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermeyen sürücüler dron ile tespit edilerek ceza kesildi.

2 saatte toplam 19 bin TL ceza kesildi

Havadan yapılan denetimlerde, emniyet kemeri takmama, seyir halindeyken cep telefonu kullanma, kasksız motosiklet kullanımı, yayaya yol vermeme ve kırmızı ışıkta geçme konularına ağırlık verildi. Kuralları ihlal eden sürücüler havadan tespit edilirken, 2 saat süren denetimde 10 araca toplamda 19 bin lira para cezası uygulandı. - DİYARBAKIR