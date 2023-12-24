Diyarbakır'da DEM Parti Gençlik Meclisi Kongresi'nde 42 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi 1'inci Olağan Kongresi'nde 42 kişi gözaltına alınırken, çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Aralık 2023 tarihinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İl Başkanlığı'nca düzenlenen Parti Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi'nde yasalara aykırı biçimde eylem yapan polise taş atan ve mukavemette bulunan 42 şahıs gözaltına alındı.

Açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. - DİYARBAKIR