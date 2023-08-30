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Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 203 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Politika Haberleri

Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda 203 kilogram kubar esrar, 112 kilogram toz esrar ve 35 bin kök kenevir ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli de yakalandı.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 203 kilogram kubar esrar, 112 kilogram toz esrar ve 35 bin kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda 26-29 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 203 kilogram kubar esrar, 112 kilogram toz esrar, 35 bin kök kenevir, 2 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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