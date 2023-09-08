Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve bombalı eylem hazırlığı yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.