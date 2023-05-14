- Diyarbakır'da bazı vatandaşlar ambulans ve evde bakım hizmetleri ekibinin desteğiyle sandık başına gitti Diyarbakır'da sandık başına gidemeyen hasta vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü'nce ambulans ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibinin desteğiyle demokratik haklarını kullandı.

- Diyarbakır'da bazı vatandaşlar ambulans ve evde bakım hizmetleri ekibinin desteğiyle sandık başına gitti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sandık başına gidemeyen hasta vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü'nce ambulans ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibinin desteğiyle demokratik haklarını kullandı.

Türkiye, sabah saat 08.00'de demokrasinin yolu olan seçim için sandık başına gitti. Seçmenler, ülkeyi 5 yıl yönetecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için tercihte bulundu. Diyarbakır'da hasta olan bazı vatandaşlar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon merkezine başvurarak taleplerini iletti. Ekipler, hazırlıklarını yapıp talepte bulunan vatandaşları evlerinden ve hastaneden alarak oy kullanacakları okula götürdü.

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Adem Karakoç, ailesinin talepte bulunması üzerine oy kullanacağı okula götürüldü. Karakoç, gelen ekibin kendisini oy kullanmak üzere okula götürüleceğini belirterek, "Sonra eve getirecekler. Allah, razı olsun" dedi.

Adem Karakoç'un oğlu Erkan Karakoç ise, bu hizmeti sundukları için bütün sağlık ekibi çok teşekkür ettiğini söyledi.

Evde sağlık hizmetlerinden cep telefonuna mesaj geldiğini ifade eden Karakoç, "Evde yatalak hastanız varsa biz onu alıp götürüp, getirebiliriz. Ben de bu bağlamda denilen numarayı aradım. Sevgili arkadaşlar gelip bu hizmeti sundular. Hayırlısı ile gidip oyumuzu kullanıp getireceğiz. Babam ameliyatlı olduğu için biz kendi imkanlarımızla bunu yapamadık. Bunun için böyle bir imkana başvurduk. Allah, devletimizden razı olsun, böyle bir imkanı sağladıkları için" ifadelerinde bulundu.