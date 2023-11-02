Diyarbakır'da Asayiş Operasyonunda 132 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'da yapılan asayiş operasyonlarında 213 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheli sayısı 132 olarak açıklandı. Operasyonlarda 286 silah ve 2 bin 531 fişek ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da, ekim ayında, asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 213 şüpheliden 132'si tutuklandı. Operasyonlarda 286 silah ve 2 bin 531 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin, ekim ayında yaptıkları asayiş operasyonlarında 213 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden 132'si tutuklandı, 81'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalışmalarda 2 Kalaşnikof tüfek, 231 ruhsatsız tabanca, 27 av tüfeği, 26 kurusıkı ile 2 bin 531 fişek ele geçirildi.