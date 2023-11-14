Diyarbakır'da ambarda silah ve uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda ambar olarak kullanılan alandaki buğdayların arasına gizlenmiş tabanca, tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.G., tutuklandı.

DİYARBAKIR'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda ambar olarak kullanılan alandaki buğdayların arasına gizlenmiş tabanca, tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.G., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaköy ilçesindeki bir eve ve eklentisine operasyon düzenledi. Ekipler, evdeki Y.G'yi gözaltına aldı. Evin ambar olarak kullanılan bölümünde arama yapan ekipler, buğdayların arasına gizlenmiş 1 uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 6 şarjör, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 260 değişik çaplarda fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kilo esrar ele geçirildi. Operasyon polis kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)