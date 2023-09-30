Diyarbakır'da Ailelerin Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Oğlu Muhammet için İstanbul'dan gelerek oturma eylemine katılan Aynur Kılıçaslan gözyaşlarıyla oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Diyarbakır annesi Aynur Kılıçaslan, çocuğunu gözyaşları içerisinde bekliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat direnişi, bin 488'inci gününde de devam ediyor.

Oğlu Muhammet için İstanbul'dan gelerek oturma eylemine katılan Aynur Kılıçaslan gözyaşlarıyla oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

8 yıldır oğlundan haber alamayan Kılıçaslan, evladının okulda taktığı kravatının daha düğümünü bile çözmediğini söyleyerek, "Muhammet artık yeter, seni çağırıyorum. Ben dayanamıyorum artık. Seni çok özledim. Gel devlete teslim ol, ceza yok. Seni burada bekliyorum. Sen gelmeden buradan hiçbir yere ayrılmayacağım. 8 yıldır benim oğlumu götürdüler, evladımı versinler artık. Oğlum, eğer beni görüp duyuyorsan korkma gel" dedi.