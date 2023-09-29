Diyarbakır'da Ailelerin Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Oğlunu 10 yıl önce ekmek almaya gönderdikten sonra bir daha haber alamadığını söyleyen anne Aksu, gözyaşları içinde oğluna eve dönmesi çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat direnişi, bin 487'inci gününde de devam ediyor. Oğlu Eren için Kocaeli'den gelerek oturma eylemine katılan Fadime Aksu, gözyaşları içinde oğluna eve dönmesi çağrısında bulundu. Oğlunu 10 yıl önce ekmek almaya gönderdikten sonra bir daha haber alamadığını söyleyen anne Aksu, "Artık dayanacak gücüm kalmadı. 10 yıldır hiçbir şekilde sesini duymadım. Oğlum, Allah rızası için dön. Artık dayanamıyorum, çok perişan olduk. Ben size hem anne hem de baba oldum. Gel devletimize sığın. Oradakilere inanma. Çocuğumu ekmek almaya yolladım, o günden beri görmedim. 10 yıldır gitmediğim yer kalmadı" dedi. - DİYARBAKIR