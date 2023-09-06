Diyarbakır'da Ağustos Ayında 138 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da ağustos ayında meydana gelen 3 bin 341 olayda işlem yapılan 2 bin 473 şüpheliden 138'i tutuklandı. Operasyonlarda bin 778 fişek, 1 uzun namlulu tüfek, 183 tabanca, 24 av tüfeği, 25 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Diyarbakır'da ağustos ayında meydana gelen 3 bin 341 olayda işlem yapılan 2 bin 473 şüphelinden 138'i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, asayiş şube müdürlüğü ve diğer emniyet birimlerince kent genelinde 1-31 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen 3 bin 341 olaya bakıldı.

Bu olaylarda 2 bin 473 şüpheli yakalanırken, işlem yapılan 138 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı; 72 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyonlarda bin 778 fişek, 1 uzun namlulu tüfek, 183 tabanca, 24 av tüfeği, 25 kurusıkı tabanca ele geçirildi. - DİYARBAKIR