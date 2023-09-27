Diyarbakır'da 6 Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Tutuklandı

Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde eylül ayı içeresinde yapılan analiz ve saha çalışmalarında göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 6 şüpheli (organizatör) yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR