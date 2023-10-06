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Diyarbakır'da 177,6 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yapılan bir operasyonda jandarma ekipleri tarafından 177,6 kilo kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca ruhsatsız bir av tüfeği ve fişekler de bulundu.