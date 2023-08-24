Diyarbakır'da 1 vali yardımcısı ve 6 kaymakamın görev yeri değişti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Diyarbakır'da 1 vali yardımcısı ile 6 kaymakamın görev yeri değişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Diyarbakır'da 1 vali yardımcısı ile 6 kaymakamın görev yeri değişti.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin yeni görev yerleri belirlendi. Kararnameyle 491 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.
Kararnameye göre Lice Kaymakamı Muhammed Evlice, Çankırı Ilgaz Kaymakamlığına, Hazro Kaymakamı Salih Sak, Çanakkale Ayvacık Kaymakamlığına, Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Erzurum Yakutiye Kaymakamlığına, Kocaköy Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, Van İpekyolu Kaymakamlığına, Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet, İzmir Urla Kaymakamlığına, Eğil Kaymakamı İdris Arslan, Merkeze Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına ve Vali Yardımcısı Selim Çomaklı -Sakarya Kaynarca Kaymakamlığına atandı. - DİYARBAKIR