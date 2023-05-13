Diyarbakır'da 1 milyon 143 bin 832 seçmen için 3 bin 737 sandık kuruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyların kullanılacağı yerlere toplam 3 bin 737 sandık kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyların kullanılacağı yerlere toplam 3 bin 737 sandık kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyların kullanılacağı yerlere sandıklar kuruldu.

1 milyon 804 bin 880 nüfuslu kentte, 1 milyon 143 bin 832 seçmen 3 bin 737 sandıkta oy kullanacak. 400 bin 677 genç seçmen demokrasi yolunda tercihte bulunacak.

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesinde de görevlilerce oyların kullanılacağı salonlarda toplam 11 sandık kuruldu, kabinler hazır hale getirildi, vatandaşın oy kullanacağı kat ve salonların yazıları üzerinde yönlendirme işaretiyle tamamlandı. - DİYARBAKIR

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023