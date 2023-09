Diyarbakır Çınar ilçe Kaymakamı Müftüye Soruşturma Açtı İddiaları Yalanladı

Diyarbakır Çınar ilçe Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, "Kaymakam kendisini karşılamayan müftüye soruşturma açtı" yönündeki iddiaları yalanladı.

Bazı internet siteleri ve sosyal medyada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaymakam ve müftü arasında yaşanan "Cuma günleri vaaz yapma, beni karşıla, köye git beni bekle" iddiaları gündem oldu.

İddiaların bir iftira olduğunu söyleyen Kaymakam Günlü, ilçe müftüsünün daha çok makamında oturmayı tercih ettiğini ifade etti.

"Gençlerle sabah namazı buluşmalarını organize eden, her taziyeye giden, taziyelerde hadisi şerif okuyan bir kaymakam, cuma namazında müftüye vaaz verme beni karşıla der mi? Bunu aklınız alıyor mu? Bu eşyanın tabiatına aykırı bir şey" diye konuşan Günlü, "Aldığımız aile ve devlet terbiyesi de buna asla ve asla müsaade etmez. Biz her zaman sahada olup her bir hemşehrimize dokunmaya çalışıyoruz. Kendisi ise daha çok makamında oturmayı tercih ediyor" dedi.

İlçede Çarşamba günü bir taziyenin olduğunu ve müftünün taziyeye katılım sağlamadığının gerekçesinin 'askerlik arkadaşım geldi' olduğunu dile getiren Günlü, "İlçede taziyelere katılırken, müftü hoca da taziyelerde olsun, beraber gidelim istedik. Sonuçta Kur'an-ı Kerim tilaveti olacak, dua edilecek. Tek gayemiz devlet olarak tüm kurumlarımızla, her yönüyle vatandaşı kucaklamak. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ilçe merkezinde müftülüğe de yakın bir camide öğlen vakti taziyeye gittim ama müftü hoca yoktu. Allah Allah müftü niye yok diye sorduğumuzda, misafiri varmış cevabını aldık. Perşembe günü kendisini çağırdık? Taziyeye gelmediniz? İzin de almadınız diye sorduk, 'askerlik arkadaşım geldi' dedi. Dalga mı geçiyorsunuz dedim. Arasaydınız izin isteseydiniz izin de verirdik dedim. Neden böyle yapıyorsunuz diye sorunca, 'siz de gereğini yapın' karşılığını verdi. Kaymakamın talimatına açıkça karşı gelme noktasına getirdi. Biz de tutanak tutup soruşturma açtık" ifadelerine yer verdi.

"Soruşturmanın nedeni ilçelerde taziyelere katılmama"

İlçe müftüsünün kendisinden izin almadan il merkezine giderek hastaneden 15 gün rapor aldığını söyleyen Kaymakam Günlü, "Ertesi gün müftü hocamızı yine taziyede göremedik. Pazartesi günü de yine bizden izin almadan il merkezine gidip hastaneden 15 günlük rapor almış. Bu zamana kadar sağlık sıkıntısı olmayan bir kişi soruşturma açıldıktan sonra rapor alınca bunda bir sıkıntı olabilir diye, hakem hastaneye taşıdık raporu ve 'göreve başlayın' dedik yazıyla. Soruşturmanın nedeni, beni karşılama meselesi değil, ilçedeki taziyelere katılmama, izinsiz ve özürsüz olarak yazılı talimata uymadığı için hakkında bu soruşturma açıldı. Durumun aslı bundan ibaret, müftü beyin bir diyanet personeline, bir hocaya yakışmayacak şekilde çamur atıyor olması bizi ziyadesiyle üzmüştür" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR