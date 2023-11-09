Diyarbakır Bismil'de Silahlı Çatışmada 3 Kişi Öldü, 4 Kişi Gözaltına Alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan şafak operasyonunda ise 4 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 kişinin silahlı çatışmada öldüğü olayla ilgili 15 adrese düzenlenen şafak operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Eylül ayında Bismil ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, tarafların kan gütme saikiyle silah arayışı içerisinde olduklarını tespit etti. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak titiz bir çalışmaya imza atan Asayiş Büro ekipleri, sabahın ilk saatlerinde önceden belirlenen Diyarbakır kent merkezi ve Bismil'e bağlı mahallelerde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. adreslerde yapılan aramalarda 1 adet çelik yelek, 2 adet Ak-47 piyade tüfeği, 9 adet Ak-47 tüfek şarjörü, 233 adet 7.62x39 fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet şarjörü, 63 adet 9x19 tabanca fişeği, 5 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 135 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan F.G., B.G., O.D. ve C.T., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerden F.G., B.G. ve O.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralarında husumet bulunan iki aileye mensup bireylerin Bismil'in Dumlupınar Mahallesi'nde karşılaşması sonucunda çıkan silahlı çatışmada R.G., M.G. ve H.T. hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan S.T. ise hastaneye kaldırılmıştı. Olay sonrasında 4 tabanca ve 46 mermi ele geçirilmişti. - DİYARBAKIR