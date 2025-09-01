Diyarbakır Baro Başkanı'ndan Uluslararası Topluma Çağrı

DİYARBAKIR Baro Başkanı Abdülkadir Güleç, " İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları insanlık dışı boyutlara ulaşmıştır. Bu ihlaller karşısında uluslararası toplumu ve uluslararası hukuk örgütlerini özellikle Birleşmiş Milletleri, sorumluluk almaya ve sivillerin yaşam hakkını korumaya çağırıyoruzö dedi.

Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Diyarbakır Barosu öncülüğünde, Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklaması düzenlendi. Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç, yılın ilk 6 ayında 336 kadın cinayetinin işlendiğini ifade ederek, "Bu toplumun kanayan bir yarası olan kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve cinayetleridir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre, 2025'in ilk 6 ayında erkekler tarafından 336 kadın öldürülmüş, 125 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirmiştir. Adalet, yalnızca ülke sınırları içinde değil, küresel ölçekte de sağlanmalıdır ve savunmalıdır. İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları insanlık dışı boyutlara ulaşmıştır. Bu ihlaller karşısında uluslararası toplumu ve uluslararası hukuk örgütlerini özellikle Birleşmiş Milletleri, sorumluluk almaya ve sivillerin yaşam hakkını korumaya çağırıyoruzö dedi.

'AVUKAT VE STAJYER AVUKAT, AĞIR EKONOMİK VE MESLEKİ SORUNLARLA KARŞI KARŞIYADIR'

Avukat ve stajyer avukatların ekonomik sorunlarla karşı karşıya geldiğini belirten Güleç, "Her adli yılı açılışında ve birçok platformda ifade ettiğimiz ve dikkat çektiğimiz meslek sorunlarımız gün geçtikçe daha da ağırlaşmaktadır. Bugün 190 bini aşkın avukat ve stajyer avukat, ağır ekonomik ve mesleki sorunlarla karşı karşıyadır. CMK ücret tarifesi halen avukatlık asgari ücret tarifesiyle eşitlenmediği için avukatlar çok düşük ücretlerle CMK hizmeti vermek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle CMK görevi avukat için adeta angaryaya dönüşmüştür. Stajyer avukatlara, staj döneminde ücret ödeme zorunluluğu bulunmamakta ve sosyal güvencelerden yararlanmamaktadırlar. Yüksek SGK primleri ve vergi oranları, özellikle genç meslektaşlarımızın avukatlık yapmasını neredeyse imkansız hale getirmiştir. Kamu Avukatları da düşük maaş ve düşük vekalet ücreti alacakları ve kadro belirsizlikleri nedeniyle benzer ekonomik zorluklarla mücadele etmektedirler. Yeni adli yılın; hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının, insan haklarına saygının ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesinin bir başlangıcı olmasını diliyorumö diye konuştu.

