Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor: 'Orası çok iyi bir yerse kendi evlatlarınızı da götürün, bizim çocuklarımızı geri gönderin'

Evlat nöbetindeki anne: "Orası çok iyi bir yerse kendi evlatlarınızı da götürün, bizim çocuklarımızı geri gönderin"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını belirten Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor. Evlat nöbetindeki anne Sadiye Tokay, HDP'lilere kendi çocuklarını dağa götürme çağrısında bulundu.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti bin 357'inci gününde devam ediyor. Evladının 1 Haziran 2015'de HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Mevlüde Üçdağ, 4 yıla yakındır evlat mücadelesi verdiğini ve onun için burada olduğunu belirtti. Anne Üçdağ, "Evladımı özledim. Evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum. Ne hakları vardı bize bu acıyı çektirmeye, bu zulmü yaşatmaya. 4 yıldır evladımı çok özledim. Oğlum, benim sesimi duyarsan bil ki senin peşini bırakmayacağım. Şimdiye kadar da bırakmadım. Oğlum, nereye gittiysem bütün kapılar bana kapandı. Anne-baba ocağına gel. Hiç kimse seni annen, baban kadar çok sevemez. Hiç kimseye hizmet etme. Devletine, milletine, bayrağının altına gel. Onların bayrağını istemiyoruz. Hiçbir şeylerini istemiyoruz" dedi.

Oğlunun çok küçük yaşlarda kaçırıldığını belirten Sadiye Tokay ise, oğlunun 8. sınıf öğrencisi olduğunu kaydetti. "HDP bizim çocuklarımızdan ne istiyor?" diyen anne Tokay, "Onların çocukları güzel okullarda okuyor. Bizim çocuklarımızı götürüp dağlarda ölüme terk ettiler. Kararlı bir şekilde evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Oğlumun kokusuna hasretim. Oğlumun gençliğini görmedim. Oğluma güveniyorum, eğer bir fırsat bulursa bana yine dönecek. Buradan onlara da sesleniyorum. Orası çok iyi bir yerse kendi evlatlarınızı da götürün. Bizim çocuklarımızı geri gönderin" şeklinde konuştu.