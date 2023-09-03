Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 5. yılında devam ediyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 5. yılı dolayısıyla paylaşım yaptı. Diyarbakır annelerinin cesareti ve kararlılığı terörü bitirecek.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için nöbete başlayan Diyarbakır annelerinin cesareti terörü bitirecek" dedi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 yıl önce bugün Hacire Ana'nın yaktığı ateşle umutlanarak evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için nöbete başlayan Diyarbakır annelerinin cesareti terörü bitirecek. Yaz-kış demeden yürekleriyle teröre karşı mücadele eden Diyarbakır annelerini saygıyla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika