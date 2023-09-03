Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 5. yılında devam ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 5. yılı dolayısıyla paylaşım yaptı. Diyarbakır annelerinin cesareti ve kararlılığı terörü bitirecek.