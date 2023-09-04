Diyarbakır Anneleri Terörü Bitirecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır annelerinin terör örgütünden evlatlarını kurtarmak için başlattığı nöbetin cesaret verici olduğunu belirtti.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için nöbete başlayan Diyarbakır annelerinin cesareti terörü bitirecek" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 yıl önce bugün Hacire Ana'nın yaktığı ateşle umutlanarak evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için nöbete başlayan Diyarbakır annelerinin cesareti terörü bitirecek. Yaz-kış demeden yürekleriyle teröre karşı mücadele eden Diyarbakır annelerini saygıyla selamlıyorum" dedi.