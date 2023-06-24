Diyarbakır Anneleri, HDP İl Binası Önünde Oturma Eylemi Sürdürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarını istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1391'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyen annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşmak için eylemini sürdüreceğini söyledi.

Evladına duyduğu özlemi dile getiren Uslu, şöyle konuştu:

"Oğlum Mahmut için eylemimi sürdürüyorum. Eyleme devam edeceğim, kararlıyım, vazgeçmeyeceğim. Oğlumu burada hep bekleyeceğim. İnşallah oğlum gelecek. Evimize döneceğiz. Ölmeden önce çocuklarımızı göreceğiz. Oğlum, senin yolunu gözlüyorum. İnşallah sen de geleceksin. Kucağıma alıp eve götüreceğim. Gel devletimize teslim ol, bu çilemiz de bitsin oğlum."

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın ise evlat nöbetinin kararlı şekilde sürdüğünü belirterek, "Burada evlat mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Çünkü evlat acısı çok zordur. Oğlumu PKK terör örgütünün pençesinden kurtarana kadar mücadeleme devam edeceğim. Evladım, beni görüyor ve duyuyorsan gel güvenlik güçlerine teslim ol." dedi.