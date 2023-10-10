Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır anneleri, evlat nöbetlerini kararlılıkla sürdürüyor. Ailelerin direnişi 1499 gündür devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 499 gündür sürüyor. Oğlunun 15 yıl önce HDP tarafından PKK'ya teslim edildiğini iddia eden Aynur Panay, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Oğlu gelene kadar hiçbir yere ayrılmayacağını söyleyen Panay, "15 yıldır oğlum kayıp. HDP kaçırıp PKK'ya teslim etmiş. Ben şimdi oğlumu istiyorum. Emrah oğlum eğer sen beni görüp duyuyorsan gel askerimize, polisimize teslim ol. Sen gelene kadar ben buradan kalkmayacağım" dedi. - DİYARBAKIR