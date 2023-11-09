Diyarbakır Anneleri: Çocuklarımızı geri istiyoruz

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesi sürüyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP önündeki çadırda oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 529 gündür aralıksız devam ediyor.

Oğlu Aziz'in 8 yıl önce HDP aracılığıyla kandırılıp terör örgütüne teslim edildiğini ileri süren Güzide Demir, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Evladını alana kadar HDP il binasının önünden bir yere ayrılmayacağını dile getiren Demir, "5 senedir biz bu çadırda evlatlarımız için oturma eylemimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımız gelene kadar buradan bir yere gitmeyeceğiz. Benden ne istediler? Oğlumu bana geri versinler. HDP oğlumu kandırıp PKK'ya teslim etti. Orada oğlumu dağa, taşa mahkum ettiler. Oğlum Aziz, neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Teslim olan evlatlardan hiçbiri ceza almadı. Sen de gel teslim olan evlatların arasına katıl. 8 senedir senden haber alamıyorum. Artık bu hasret bitsin, gel evine" dedi.

İstanbul'dan çocuğu Fırat için Diyarbakır'a gelen Ziyamet Altunbey, evladının 17 yaşındayken ortalıktan kaybolduğunu söyledi.

Altunbey, "İstanbul'da oğlum fırında çalışıyordu. Evladım berbere gitti ve daha da geri gelmedi. Oğlum daha 17 yaşındaydı. Oğlum, artık gel. Bak hasta olmuşum. Baban ve kardeşlerin hepsi seni özledi. Oğlum gibisini daha dünyada görmemiştim. Kim kandırdı? Kim götürdü? Bilemiyoruz. Oğlum kaybolmasıyla ilgili her yere başvuruda bulunduk ama bulamadık" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR