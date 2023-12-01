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Diyarbakır anneleri, çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemine devam ediyor

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Diyarbakır anneleri, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak il binası önünde oturma eylemine devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyen anneler, evlatlarına kavuşana kadar nöbetlerini sürdüreceklerini belirtiyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1552'nci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişi sürdüren annelerden Aydan Arslan, 8 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi.

"Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Evladımı HDP'den istiyorum. Ne hakları vardı bu anneleri ağlatmaya?" diyen Arslan, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Fadime Aksu ise 10 yıldır haber alamadığı oğlu için oturma eylemine devam ettiğini belirtti.

Aksu, "HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Çocuklarımızı onlar için büyütmedik." dedi.

Evladına kavuşana kadar nöbeti sürdüreceğini ifade eden Aksu, evine dönmesi için oğluna çağrıda bulundu.

Kaynak: AA / Politika

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