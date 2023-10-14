Diyarbakır Anneleri 1.503 Gündür Çocukları İçin Nöbette

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır anneleri, bin 503 gündür evlat mücadelesi veriyor. Anne Fadime Aksu, 10 senedir çocuğundan haber alamadığını belirterek çağrıda bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat mücadelesi kararlı bir şekilde devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 503 gündür sürüyor. Çocuğu Eren'den 10 senedir haber alamadığını ve terör örgütü mensuplarınca kandırıldığını iddia eden anne Fadime Aksu, evladına hem annelik hem babalık yaptığını söyledi.

Eren'e 'teslim ol' çağrısında bulunan Aksu, "Kocaeli'den oğlum Eren için Diyarbakır'a gelerek oturma eylemimi sürdürüyorum. 10 senedir çocuğumdan herhangi bir haber alamıyorum. Evladım için gitmediğim kapı kalmadı. Eren'in ne ölüsü ne de dirisinden haberim yok. Oğlum, ne olursun sesimi duy. Oğlum seni hiç unutmadım, unutmayacağım. Ben çocuklarıma hem anne hem baba oldum. Oğlum, askerimiz ve polisimizi gördüğün yerde teslim ol" dedi. - DİYARBAKIR