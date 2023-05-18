Diyanet İşleri Başkanlığına Adıyaman İl Müftüsü atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Adıyaman İl Müftülüğüne Mevlüt Haliloğlu getirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Adıyaman İl Müftülüğüne Mevlüt Haliloğlu getirildi.
Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: AA / Ömer Olcay - Politika