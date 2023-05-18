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Diyanet İşleri Başkanlığına Adıyaman İl Müftüsü atandı

Diyanet İşleri Başkanlığına Adıyaman İl Müftüsü atandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Adıyaman İl Müftülüğüne Mevlüt Haliloğlu getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Adıyaman İl Müftülüğüne Mevlüt Haliloğlu getirildi.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA / Ömer Olcay - Politika

Diyanet İşleri Başkanlığı Adıyaman Politika Haberler

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